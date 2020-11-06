Gökçebel: "UBP gerçekçi bir açıklama yapmak zorundadır"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Ulusal Birlik Partisi’den (UBP) kurultay konusunda gerçekçi bir açıklama beklediğini açıkladı.

Gökçebel, müdahalelere karşı neden sessiz kalındığı sorusunu sorduğu açıklamasında, Türkiye’deki iktidar partisine de eleştirilerde bulundu.

Türkiye’de bütün kurumları ele geçirerek, muhalefeti sesini çıkaramaz duruma getirenlerin Türkiye’de uyguladığı taktikleri Kıbrıs’ın kuzeyinde uygulamaya soktuğunu söyleyen Gökçebel, “Bütün kurumlara atanan müşavir ve adamlarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde kadrolamaya devam ediyorlar.. TC elçiliği bir taktik hareket merkezi haline getirildi” dedi.

Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumunun hukuksal hakları üzerinden mavi vatan, gaz, petrol ve diğer hakları talep eden fakat Kıbrıs Türk toplumunun demokrasisine saygı göstermeyen, sürekli müdahale eden ikiyüzlü bir ilişki biçimi yürütülmektedir” ifadesini kullandı.