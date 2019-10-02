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Gökçekuş, kitabını Töre'ye sundu

Gökçekuş, kitabını Töre'ye sundu
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Meclis Başkan Yardımcısı  Zorlu Töre,  “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri” adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’u kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Gökçekuş kabulde Zorlu Töre’ye kitabını takdim etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre “Kıbrıs Milli davamıza ışık tutan bu kitabınızı bana hediye etmenizden dolayı mutluluk duydum. Bu kitabı hem Meclis Kütüphanesinde hem de kendim için çok önemli bir kaynak olarak görüyorum” dedi. 

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