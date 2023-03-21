“Gölgem ve Ben” kitabı raflarda yerini aldı

Yazar Ayla Kahraman’ın “Gölgem ve Ben” adındaki öykü kitabı Işık Kitabevi Yayınları’ndan çıktı.

Işık Kitabevi’nden kitapla ilgili verilen bilgiye göre, “Bireyin varoluşsal sancılarının estetik bir boyut kazanarak varlık alanı kazandığı öykülerde, okur farklı bir gerçeklikle tanışıyor. Yaratılan karakterlerin iç dünyalarının gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatıldığı öyküler, gerçeküstü bir içeriğe bürünerek okuyucuda sarsıcı bir etki bırakıyor. Kitaba adını veren ‘Gölgem ve Ben’ öyküsünde ise yazar, gölgesi tarafından terk edilen bir karakterin gölgesini takip etmesi sonucu kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini konu alıyor.”

-Ayla Kahraman kimdir?

2 Kasım 1962 yılında, Mağusa’da doğdu. İlköğretimini Mağusa’daki Alasya İlkokulu’nda tamamladı. 1974 harekâtını da yaşayan Kahraman, savaş sonrasında, yaşadığı şiddetli baş ağrılarından yazarak kurtulmaya çalıştı.

Namık Kemal Lisesi’nde orta birinci sınıfı bitirdikten sonra, eğitimine Özgürlük Ortaokulu’nda devam etti. Lise döneminde yeniden Namık Kemal Lisesi’ne geçiş yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü tamamladı. Türkiye’de 20 yıldan fazla görev yaptıktan sonra 2005’te Kıbrıs’a dönerek mesleğine devam etti.

Kahraman, KIBRIS Gazetesinde, 2005 yılından beri makale yazarlığı yapmaktadır. 7 yıla yakın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) aile bütünlüğüne ve ilişkilere yönelik programlar yaptı. Öykü çalışmalarına devam eden yazarın, bazı öyküleri Türkiye’deki edebiyat platformlarında yayımlandı.

“Gölgem ve Ben” yazarın yayımlanan ilk öykü kitabı olma özelliği taşıyor.