Gönendere'ye yeni organize hayvancılık bölgesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Gönendere’de 4 ağıl yerinin projelendirildiği organize hayvancılık bölgesi altyapının tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, kaymakamlık ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda Gönendere’deki bir hali arazi organize hayvancılık bölgesi ilan edildi. Bölgenin yol, su, elektrik gibi altyapı gereksinimlerin giderilmesi yönündeki çalışmalar sürüyor. Bu proje ile birlikte, köy içindeki ağıllar nedeniyle yaşanan sıkıntının da sona ermesi hedefleniyor.