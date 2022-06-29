Gönüllülerden kansere karşı İyilik Festivali Yardım Konseri

İyilik Festivali yardım konseri 4 Temmuz'da Merkez Lefkoşa’da saat 17.00’da Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına yardım eli uzatmak için düzenleniyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 400 gönüllü gencin, kanser sürecindeki minik kardeşleri için yoğun çabayla organize ettiği ve çok sayıda sanatçının gönüllü olarak destek verdiği “İyilik Festivali” yardım konseri sponsorların da katkısıyla 4 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşiyor.

Yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantlarının da yer alacağı; gecenin sunuculuğunu Ayşe Karaca ve Soydan Korkmaz'ın yapacağı konserde; Roham, Eril Cambaz, Sinan Güzen, Oneblood & Negro, Nafiz Dölek, Grup Rast, Frekans ve Salt gönüllü olarak sahne alırken Akare Dans ve Spor merkezi, Dance Base Art Studio ve Cranberries Dance & Gym Center'in gösterileri yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi, Can Keşanlı & Co., Nicosia Finans, Ner Ticaret, Bliss, Golf, Chamada Prestige, Köseoğlu Süpermarket, Cortado, Gişe Kıbrıs, Dance FM, NRG Play, Şafak Home, Tarsan, Ciddi Mutfak, Noyanlar Group, Önder Alışveriş Merkezi, ART STU ve Kıbrıs Dijital Bilişim de katkı sağladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp konuyla ilgili açıklamasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederken, organizasyonun biletlerinin kapıdan da temin edilebileceğini hatırlattı. Özeralp, sadece 20TL katkıda bulunarak kanser sürecindeki çocuklara yardım eli uzatılabileceğinin altını bir kez daha çizerek tüm halkı konser etkinliğine çağırdı.