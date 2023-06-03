Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, Belediye Bulvarı’ndaki mağazaları gezdi, talepleri dinledi

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün düzenlenen Yenikent Alışveriş Şöleni’nde Yenikent esnafını ziyaret etti.
Amcaoğlu, özelde Gönyeli-Alayköy’e, genelde ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm esnafların kendileri için değerli olduğunun da altını çizdi.
Amcaoğlu, “Bugün Yenikent esnafımızla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz şenlikte; Yenikent esnafımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk ve hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Umarım bu tip organizasyonlarla esnafımıza bir nebze katkımız olur” ifadelerini kullandı.