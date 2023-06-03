Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, Belediye Bulvarı’ndaki mağazaları gezdi, talepleri dinledi

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, Belediye Bulvarı’ndaki mağazaları gezdi, talepleri dinledi
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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün düzenlenen Yenikent Alışveriş Şöleni’nde Yenikent esnafını ziyaret etti.

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Belediyeden verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, Belediye Bulvarı’ndaki mağazaları tek tek gezerek esnafa “hayırlı işler” diledi. Ziyaretler sırasında hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet etme fırsatı bulan Amcaoğlu, bölge esnafının sorunları ve taleplerini dinledi.

Amcaoğlu, özelde Gönyeli-Alayköy’e, genelde ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm esnafların kendileri için değerli olduğunun da altını çizdi.

Amcaoğlu, “Bugün Yenikent esnafımızla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz şenlikte; Yenikent esnafımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk ve hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Umarım bu tip organizasyonlarla esnafımıza bir nebze katkımız olur” ifadelerini kullandı.

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