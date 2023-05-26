Gönyeli Alayköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara “Bahar Gezileri” düzenledi

Gönyeli Alayköy Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşları kapsayan “Bahar Gezileri” düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Anneler ve Babalar Günü kutlamaları çerçevesinde yapılan geziler, Tatlısu, Mağusa ve Yeşilırmak bölgelerine düzenledi. Açıklamada, gezilerin 2 hafta daha devam edeceği ifade edildi.

Gönyeli- Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, en değerli varlıkları 65 yaş üzeri vatandaşları belediye olarak hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirterek, bu gezilerin rutin olarak hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Amcaoğlu, 65 yaş üzeri vatandaşlar için yaşlılara hizmet birimi tarafından birçok hizmetin hayata geçirildiğini, bundan sonraki dönemde bu hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi, gezilerin yanı sıra, birim üyelerine periyodik olarak evde sağlık kontrolü, berber ve kuaför hizmeti, bahçe temizliği, doğum günü kutlaması ve acil ihtiyaçların giderilmesi gibi pek çok hizmet sunuyor.

Öte yandan yaşlıların doktor ihtiyacının karşılanması için Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde sağlık ocağının kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağı hatırlatıldı.