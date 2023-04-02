Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde Doğal Afet ve İlk Yardım Eğitimi verildi

Gönyeli Alayköy Belediyesi, KKTC Sivil Savunma Başkanlığı iş birliği ile 29-30 Mart tarihlerinde belediye personeline özel hizmet içi eğitim gerçekleştirdi.

Eğitim kapsamında deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile birlikte ilk yardım kursu verildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, iki gün boyunca belediye personelinin yoğun katılımı ile gerçekleşen eğitimde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personellerinin verdiği bilgiler personel tarafından dikkatle izlendi.

Bunun yanında eğitimde söz alan Gönyeli Alayköy Belediyesi İdare Amiri Savaş Tilki, 6 Şubat tarihinde anavatan Türkiye’de gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan ayrıca 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında bir kez daha doğal afetlere karşı hazır bulunmanın gerekliliğinin ortaya çıktığının altını çizerek, bu amaç doğrultusunda Gönyeli Alayköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin oluşumu için çalışmalara başlandığını söyledi.