Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde “İklim Krizi” masaya yatırıldı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi iklim krizine hazırlık ve adaptasyon toplantılarına başladı.

Gerçekleştirilen ilk toplantıda Gönyeli-Alayköy bölgesinde bulunan sel riski taşıyan alanlar irdelendi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde ilki gerçekleştirilen toplantıya Başkan Hüseyin Amcaoğlu, ODTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden Ferruh Dülgeroğlu, Serhat Kutlu, Doğuş Ekenoğlu ve Suzan Terkan’ın katıldığı kaydedildi.

-Sel riski olan bölgeler masaya yatırılıp, yol haritası belirlendi

Toplantıda özellikle Gönyeli-Alayköy Belediyesi sınırları içerisinde sel riski olan bölgeler masaya yatırılırken Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ’un sunumunun ardından bilimsel veriler ışığında stratejiler belirlendi.

-Amcaoğlu: “Bilimsel veriler ışığında adımlar atacağız”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, iklim değişikliğine hazırlanmanın ve bu krizle başa çıkmanın önemine işaret ederek, bu toplantı ve sonrasında gerçekleştirilecek toplantılarla orman yangınları, sel ve sıcak hava dalgaları gibi olaylara hazırlık konusunda adımlar atmaya başlayacaklarını söyledi.

Özellikle su kıtlığı gibi iklim krizleriyle nasıl başa çıkılması gerektiği noktasında toplantılarda bilimsel veriler ve birtakım stratejiler belirlenmeye başladığını kaydeden Amcaoğlu, bu hazırlıkların değişikliklere yanıt verme yeteneğini güçlendireceğini söyledi.

-“İklim değişikliğine hazır olmak için birlikte çalışıyoruz”

Amcaoğlu, “hepimizi destekleyen ekosistemleri korurken topluluklarımızın, ekonomimizin ve altyapımızın iklim değişikliğine hazır olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz. İklim, yetiştirebileceğimiz yiyeceklerden ve evlerimizdeki sıcaklıktan yollarımızın tasarımına ve bir ekosistemi oluşturan bitki ve hayvan türlerine kadar her şeyi etkileyecektir. Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak çevre ve iklim krizi önceliklerimiz arasında bulunmaktadır.” diye konuştu.

-İklime Hazırlık ve Uyum Stratejisi

Amcaoğlu, Gönyeli ve Alayköy’ün İklime Hazırlık ve Uyum Stratejisi’nin, ekosistemleri korumaya, sel baskınlarını önlemeye, yağmur sularının toplanması gibi uzun vadeli maliyetleri düşürmeye ve toplulukları güvende tutmayı hedeflediğinin de altını çizdi.