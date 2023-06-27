Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, sözleşmeye, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya imza koydu.

Çalışanların haklarının korunması ve daha iyi şartlarda hizmet verilmesi amacıyla imzalanan sözleşmede, çalışanların özlük haklarında da iyileştirmelere gidildi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, birleşme sürecinin ardından yetkili sendika olmaya hak kazanan BES ile yasanın da emrettiği şekilde her iki belediyenin elinde bulunan haklar göz önünde bulundurularak, yeni toplu sözleşmenin ortaya çıktığını anlattı.

Amcaoğlu, bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar için personel, belediye meclis üyeleri ve sendika temsilcilerine teşekkür ederek, çalışanların refahının artırılması noktasında birtakım adımlar attıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, ekonomik sıkıntılar içerisinde personelin haklarının artırılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için belediye yönetimi olarak her türlü imkânı seferber ettiklerini dile getirdi.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya da, yeni birleşen belediyede BES’in seçilmesinin ardından yasanın kendilerine verdiği görev ile çalışmalar yaptıklarını kaydederek, çalışanların haklarının ileriye götürülmesi ve özellikle terfiler konusunda yaşanan sıkıntıları giderme noktasına geldiklerini kaydetti.

İlk sözleşmenin imzalandığını kaydeden Yalınkaya, Amcaoğlu’nun bakanlıkta yaptığı görevlerde de belediyeler konusundaki hassasiyetini bildiğini dile getirdi.

Yalınkaya, Hüseyin Amcaoğlu ve katkı koyanlara teşekkür ederek, yeni dönem ve yeni toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.