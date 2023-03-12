Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden deprem bilinci paneli…

Gönyeli-Alayköy Belediyesi depremle ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla Deprem Bilinci Paneli düzenleyecek.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, panel, salı günü Alayköy Sosyal Aktiviteler Merkezi Konferans Salonu’nda saat 18.00’de yapılacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün yapacağı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın da destek vereceği panele Dr. Hilmi Dindar “Gönyeli ve Alayköy Bölgesinde Deprem Tehlike Analizi ve Yerine Özgün Jeofizik Uygulamalar”, Dr. Mehmet Necdet “Kıbrıs'ın Jeolojisine Genel Bir Bakış’’ ve Salahi Burakgazioğlu “Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrası” başlıklı konular ile katılacak.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada deprem bilinçlendirme paneline tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.