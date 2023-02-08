Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin yardım kampanyası sürüyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili yardım kampanyaları devam ediyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gönyeli ve Alayköy Bölgesi'nde toplanan yardımlar kolilere yerleştirilerek hazır hale getirildi.

İlk etapta 308 koli yardım gönderilmesi ardından, bugün de 24 koli gıda ve 75 koli giyecek Türkiye'ye gidecek şekilde Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyona teslim edildi.

Açıklamada bundan sonra toplanan yardımların da periyodik olarak hazırlanarak teslim edileceği kaydedildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye halkıyla dayanışma içinde bu felaketin de üstesinden geleceklerini söyledi.

KKTC halkının her şartta Türkiye halkıyla birlik içerisinde hareket ettiğini ifade eden Amcaoğlu, yardımların bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.