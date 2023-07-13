Gönyeli Belediye Bulvarı 14 ve 15 Temmuz'da araç trafiğine kapatılacak…

14, 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde, Gönyeli, Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy’de, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından “Gönyeli-Alayköy Rallisi” yapılacak.
Polis açıklamasına göre, 16 Temmuz Pazar günü ise Kanlıköy, Aktepe ve Alayköy özel etabı geçilecek, yol kapatması yapılmayacak.
Açıklamada, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde, Gönyeli Belediye Bulvarı’nı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.