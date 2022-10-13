Gönyeli Belediyesi ile Devrimci Genel İş arasında protokol imzalandı

Devrimci Genel İş Sendikası ile Gönyeli Belediyesi arasında, çalışanların sosyal haklarını daha ileriye götürmek için bugün protokol imzalandı.

Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda bugün düzenlenen törenle protokole, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Semih Kolozali imza koydu.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yerel yönetimlerin yurttaşın yaşam kalitesi anlamında yaşamsal olduğunu belirterek, “Biz Gönyeli’yiz, güçlüyüz, geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.

Benli, yurttaşın huzurunun, güveninin, yaşam kalitesinin ve hizmet standardının yerel yönetimlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Bu hizmeti insanımızın ayağına götüren çalışanların sosyal haklarını bir kez daha güvenceye aldık. Gönyeli Belediyesi, bu anlamda iyi örnektir, temel sorunlarını çözümledikten sonra bütçesi, insan kaynağı, altyapısı ve hizmetleriyle ayrıcalıklı bir modeldir” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilir belediyecilik için ilkeli yönetim, dürüstlük ve en önemlisi de kararlılık şarttır” diyen Benli, Gönyeli’deki yapının istikrar ve güvenle korunduğunu söyledi.

Benli, “Biz varız, hep birlikte kentimize, belediyemize, geleceğimize sahip çıkıyoruz, sürdürülebilir belediyeciliğin nasıl olduğuna dair tüm ülkeye örnek olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Benli, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada zor bir 4 yıl geçirdiklerini ifade ederek özellikle ilk 2 yıl pandeminin etkisinde, son 2 yılda ise ekonomik kriz ve siyasi istikrar sorunları gibi sorunların belediyelere yansımaları olduğuna vurgu yaptı.

“Akaryakıt yüzde 300, enerji giderleri yüzde 300, personel giderleri yüzde 94 yükseldi. Bir yandan da gelirlerin üzerinde bir baskı var” diyen Benli, tüm bunlara rağmen Gönyeli Belediyesi’nin bir yandan halka hizmetini sürdürebilme başarısını gösterdiğini, bir yandan da çalışanını mağdur etmemek için gerekeni yaptığını söyledi.

Belediye olarak esas varlık sebepleri olan Gönyeli halkının hizmet hakkını sürdürmeyi başardıklarını kaydeden Benli, aynı zamanda bu hizmeti veren çalışan ekiplerinin de yaşam seviyesini koruyabildiklerini belirtti.

Benli, “Her şeye rağmen personel giderlerini bütçemizin yüzde 49’unda tutabildik. Yüzde 25’lere yakın da yatırım payını oluşturabildik. Bütçe içerisinde güçlü yapımızla çalışanın yaşam hakkını, kent halkının da hizmet hakkını koruyabilmek benim, belediye meclisimin ve çalışanlarımızın başarısıdır. Bu zor süreçlerde sendikaya da gösterdiği uyumlu çalışma için de teşekkür ederim” dedi.