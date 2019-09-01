Gönyeli Beşediyesi'nden haşere ile mücadele

Gönyeli Belediyesi, haşereyle mücadeleyi tüm yıla yayarak sürdürdüğünü, Dünya Sağlık Örgütü normlarına uyumlu ve kararlı bir eylem planı izlediğini açıkladı.

Uçkunların yanı sıra tüm haşereye karşı ciddi bir mücadele kampanyası yürüttüklerini belirten Gönyeli Belediyesi uzmanları, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “insan” odağında sürdürülen mücadelede önceliğin temizlik, bilinçlendirme ve doğal tedbirlere verildiğini anlatan Gönyeli Belediyesi uzmanı, Veteriner Hekim Hüseyin Menderes, şunları söyledi:

“Tüm yıla yaydığımız ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı standartlar içerisinde sürdürdüğümüz mücadelenin karşılığını alıyoruz; en önemli önceliğimiz kültür, bilinç, temizlik ve kararlılıktır. Gönyeli sınırları içerisinde diğer bölgelere göre daha az sinek ve haşere üremesi, belediyemizin kesintisiz çalışmaları neticesinde ortaya çıkıyor. Yurttaşların talep ve şikayetlerine de mutlaka geri dönüş yapıyoruz.”

HER YIL DAHA FAZLA SONUÇ ALIYORUZ

Gönyeli’de 2009’a kadar sadece uçkun ilaçlaması yapıldığını ifade eden uzmanlar, bundan sonraki dönemde bu mücadelenin geliştirilerek devam ettiğini anlattı.

Göletler ve sulak alanlarda hem biyolojik ilaçlama, hem de doğal mücadele yapıldığını belirten uzmanlar, “Haşerelerin üreme noktalarına doğrudan müdahale ederek zararlı popülasyonda ciddi azalma sağlanmıştır” dedi.

“KURSLAR VE DÜNYA STANDARTLARI İLE DAHA İYİ HİZMET”

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

“Gönyeli Belediyesi personeli haşere ile mücadele noktasında kendini geliştirmeyi de sürdürüyor. Birçok kurslarla personelin bilinçlendirilmesi sağlanırken, pest kontrol firmalarından hizmet alımı yapılarak bu yöndeki kapasite artırılıyor.

“CİDDİ ŞARTNAMELERLE İNSAN SAĞLIĞI DA KORUNUYOR”

Haşere ile mücadele kapsamında yapılan sözleşmelerde ciddi kurallar ve standartlar da yer alıyor. İnsan sağlığını tehdit edecek herhangi bir maddenin kullanılmaması noktasında çok katı bir duruşumuz mevcuttur. Bu da yapılan sözleşmelere yansır.”

“DOĞAYA DAHA SAYGILI”

“Doğaya daha saygılı ve duyarlı olacak şekilde haşere ile mücadeleyi sürdürüyoruz” denilen açıklamada, özellikle uçkun ilaçlamalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili pestisit listesinde aktif maddesi U sınıfı olan insan sağlığına saygılı ilaçların kullanıldığı belirtildi.

Gönyeli Belediyesi’nin haşere ile mücadele kapsamında ciddi bir ekiple çalıştığı belirtilirken, günlük şikayetler ve kent içerisinde oluşabilecek sivrisinek üreme alanlarıyla ilgili sürekli önlem alındığı ifade edildi. Sineklerin yanı sıra hamamböceğine karşı da yılda üç periyot ilaçlama yapıldığı belirtilirken; “Gönyeli’nin sınırları içerisinde bulunan ağıllar bölgelerinde pire, kene, sinek ve kemirgen gibi haşerelere karşı da haftalık ilaçlamalar yapılmaktadır” denildi.

BENLİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, haşereyle mücadeleyi tüm yıla yayarak sürdürdüklerini, bu nedenle de “özel önlem” ihtiyacı da hissetmediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yakın zamanda düzenlediği ve aktif katılım gösterdikleri “Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı Sonuç Bildirgesi”nin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Benli, “Türkiye’den gelen değerli profesörler, ülkemizden uzmanlar ve biyoglar da imzalarıyla teyit etmiştir ki, Gönyeli Belediyesi’nin yıllardır izlediği süreç hem bilimsel, hem de insan sağlığıyla son derece uyumludur” diye konuştu.



Benli şu ifadelere yer verdi:

“Gönyeli’deki mücadelemizde doğal habitatların korunmasına özen gösterilirken, öncelik sırasına göre kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele tipleri uygun biçimde kullanılmaktadır. En önemlisi de de Gönyeli için bu yöndeki çalışmalar, sadece belirli dönemlerde değil, yıl boyunca kesintisiz sürmektedir. WHO, EU ve EPA gibi uluslararası düzenlemelere bağlıyız. Bilimsel veriler ışığında ve evrensel normlardan ödün vermeden Gönyeli için çalışıyoruz. Mesele sadece haşere ile mücadele değildir, bir bütündür. Kanalizasyon yatırımlarımı tüm kentte tamamladık, su şebekelerini yenileyerek kaçakları önledik, böylece, haşere üremeye neden olan altyapıyı en aza indirerek Gönyeli’de ayrıcalıklı bir noktaya ulaştık.”