Gönyeli-Boğazköy yolunda kaza

Gönyeli-Boğazköy yolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Gönyeli – Boğazköy Anayolu 4-5 km’leri arasında Özkan Kavak (E-22), yönetimindeki ER 756 plakalı salon araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Buğra Tolga Tabak (E-23) yönetimindeki PE 036 plakalı ATV aracın sağ arka kısmına çarptıktan sonra kontrolsüzce çelik bariyerlere çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ATV araçta yolcu olarak bulunan Laden Efendi (K-20) Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilirken, kazada yine hafif şekilde yaralanan ER 756 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esen Samsun (K-22) olay yerine ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerinde tedavisi yapılmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(brt)

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