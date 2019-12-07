banner22

Gönyeli Çemberi’nde, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor

Gönyeli Çemberi’nde, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor
banner30

Gönyeli Çemberi’nde, yağışlı hava nedeniyle verilen aranın ardından bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalar nedeniyle trafik dün akşamdan itibaren tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Gönyeli çemberini kullanacak sürücüleri, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların yola, bölgedeki trafik yoğunluğunu da hesaplayarak çıkmaları konusunda uyardı.

Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Avustralya’daki yangınlar söndürülemiyor
Avustralya’daki yangınlar söndürülemiyor
  1. Dünya

banner24

banner25

﻿