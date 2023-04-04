Gönyeli'de ani gelen elektrik bir evde yangına yol açtı

Gönyeli'de bir evde çoklu prizin kısa devre yapması yüzünden çıkan yangın hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bugün saat 16.45'te Gönyeli’de Yenikapı Sokak'ta bulunan bir dairede, muhtemelen elektrikli cihazların bağlantısı olan çoklu prizlerin, şebekeye ani elektrik gelmesi neticesinde kısa devre yapması sonucu yangın çıktı .

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu mutfak ve salonda bulunan dolap ve eşyalar ile iki yatak odasındaki dolap ve giyim eşyaları yanarak zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.