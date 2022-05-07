Gönyeli'de araç kunduklandı

Gönyeli’de bir araç park halinde bulunduğu sırada kundaklandı. Kundaklama sonucu, aracın ön bölümü tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.00 sıralarında Ahmet Adışanlı’ya ait ikametgahın garaj yolu içerisinde park halinde bulunan pick-up türü aracının motor bölümü üzerine meçhul şahıs/şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp yakılarak, kasti hasara uğratıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın ön bölümü tamamen yandı.

Soruşturma devam ediyor.