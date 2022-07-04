Gönyeli'de bir evde uyuşturucu hap ve gümrüksüz mal bulundu

Gönyeli’de bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Dolap Operasyonu) sonucu B.O.A (K-30)'nın kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 97 hap bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

Yine aynı evde yapılan aramada ayrıca 270 cinsel gücü artırıcı hap, toz, sprey, losyon, krem vb. bulunarak Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkililerine teslim edildi.

Söz konusu gümrüksüz mallar için konu şahsa ilgili daire yetkilileri tarafından 6 bin TL ceza kesildi.