Gönyeli'de iş yeri yandı

Gönyeli’de faaliyet gösteren H.S. Home Style isimli iş yerinde kamera UPS sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 9 vantilatör, kamera monitörü ve UPS cihazı, 1 ekmek kızartma makinesi, 1 bürosit koltuk, 1 su sebili, 16 scooter pili, elektrikli süpürge aparatları, mutfak dolapları, 16 store perde, 6 plastik sandalye, 2 şilte ve bir klima iç ünitesi yandı.Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün 15.30’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022, 18:09