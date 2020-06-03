Gönyeli'de Özgürlük Köprüsü inşaatı sürüyor

Gönyeli’de ‘Özgürlük Köprüsü’ inşaatı ilerliyor. Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kentteki yaşam standardını yükseltmek amacıyla belediyenin başlattığı dönüşüm hamleleri çerçevesinde inşa edilen ‘Özgürlük Köprüsü’yle kent içi trafik sorununun rahatlatılması ve Gönyeli’ye yeni bir prestij yapısı kazandırılması amaçlanıyor.

Özker Özgür Caddesi’ne inşa edilen ‘Özgürlük Köprüsü’ projesinin sonuçlanmasının ardından Gönyeli Kent Merkezi başta olmak üzere güney çevre yoluna akıcı bir trafikle ulaşım sağlanacağı belirtilen açıklamaya göre, yeni köprünün karkas işlerinin 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Köprünün karkas işleri maliyeti 735 bin 690 TL olarak açıklandı.

KÖPRÜ 20 METRE GENİŞLİĞİNDE OLACAK

Özker Özgür Caddesi’ne yapımı süren köprü, 20 metre genişliğinde, 4 şeritli araç, 2 şeritli yaya trafiğine göre inşa ediliyor. Yeni köprünün bir “sanat yapısı” olarak Gönyeli Bulvarı’ndaki köprü ile aynı mimari özellikleri taşıması amaçlanıyor.

Köprü Gönyeli’de daha önce tamamlanan alt ve üst geçidin ulaşım açısından devamı niteliğinde.

Açıklamaya göre, köprünün yapımını Tosun Arsa Parselasyon Ve Alt Yapı İşleri Ltd üstlendi.

BENLİ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli konuyla ilgili yazılı açıklamasında, kentte hem insana, hem de altyapıya büyük önem verdiklerini söyledi.

Benli, “Altyapısı planlı tek kent olarak gurur duyduğumuz Gönyeli’de, yeni projelerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz. Salgın sürecinin hemen ardından İnsan, çevreye ve dönüşüme yönelik projelerimiz için yeniden kolları sıvadık, hayatı, salgın nedeniyle yaşanan kesintiyi de telafi edecek şekilde yeniden planladık.” diye konuştu.