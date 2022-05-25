Gönyeli'de trafik kazası

Gönyeli’de üç aracın yer aldığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ersoy Erkil (E-66), EJ 334 plakalı araç ile Atatürk Caddesi üzerinden Gönyeli Çemberine doğru seyrederken, sol şeritten sağ şeride geçti ve Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinden Gönyeli çemberine doğru seyreden Oghenecvwen Lagos (E-34) yönetimindeki SR 747 plakalı araç ile çarpıştı, çarpışmada SR 747 plakalı araç da refüj üzerinden karşı şeride geçerek, Duran Mehmet Köse yönetimindeki DT 805 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Duran Mehmet Köse’nin Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.