Gönyeli'de trafik kazası

Gönyeli’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alusine Barrie (E-24), yönetimindeki ZMH 125 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı, kaldırım üzerinde bulunan ağaç ve ardından hız radar cihazı direğine çarpıp, tavanı üzerinde ters döndü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.