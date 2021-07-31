Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yaya olan S.K.’nin (E-51) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 510 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde bahse konu şahsın park halinde bulunan aracında yapılan aramada yaklaşık 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu madde, yaklaşık 285 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 2 bin 590 TL ve 300 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Bu arada, Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu ise, gizlenmiş 3 ayrı poşet ve poşetleri almak için giden B.H.P.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Akabinde bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ve bahse konu poşetler içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

HÜSEYİN AVCILAR’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Doğanköy’de, misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hüseyin Avcılar’ın (E-73) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

HASPOLAT’TA HIRSIZLIK

Haspolat’ta tadilat halinde bulunan bir üniversiteye ait kampus içerisinden 50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kablosu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-31) ve S.A.(E-20) tutuklandı.



Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların çaldığı 50 metre uzunluğundaki zırhlı yeraltı kablosunun 21.15 metre uzunluğundaki kısmını Minareliköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine 3 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi.BAFRA’DA HIRSIZLIK VE KASTİ HASARBafra’da, deniz sahilinde bulunan su kuyusu içerisinden Mehmetçik Belediyesi’ne ait 1 adet su dalgıcı ve üzerine monteli bulunan plastik su borusu ile elektrik kablosu çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-23) ve S.Y.(E-25), tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.HASPOLAT’TA ARAÇ YANGINI: 2 KİŞİ TUTUKLANDIHaspolat’ta Ahmet Taşseven’e ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunduğu sırada yanan NC 239 plakalı salon araç ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu aracın üzerine muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek yakılmak suretiyle kasti hasara uğratıldığı tespit edildi. Meselede zanlı olarak görülen K.C. ( E-19) ve G.C.( E-17) tutuklandı.Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların ayni gün Haspolat’ta Bülent İnnalı’ya ait yarım inşaat halindeki binanın ön kısmında monteli bulunan elektrik panosu üzerine muhtemelen yanıcı bir madde döküp ateşe vermek suretiyle yakarak kasti hasara uğrattıkları da tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.AKÇAY’DA ARAZİ YANGINIAkçay’da, Nezif Tekyaprak ve Ümit Seheroğlu’na ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebebten dolayı yangın meydana geldi.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu Nezif Tekyaprak’a ait 30 dönümlük alan içerisindeki anız ve Ümit Seheroğlu’na ait 5 dönümlük alan içerisinde bulunan 3 adet küçük kare bala ve anız yandı. Soruşturma devam ediyor.SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİKSokağa çıkma yasağı kapsamında 30-31 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 7 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.