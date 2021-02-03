Gönyeli'de uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Gönyeli'de uyuşturucu...1 kişi tutuklandı
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Gönyeli’de dün bir kişinin ikametgahında yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de A.H.A.E.’nin (E-23) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

10 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 02-03.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak, açık olduğu tespit edildi.

Yasağa rağmen açık olan iş yeri ile ilgili 2 kişi hakkında ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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