Gönyeli SAM’da 6-12 yaş ve 13-16 yaş basketbol kursları başlıyor

Gönyeli SAM’da 6-12 yaş ve 13-16 yaş basketbol kursları başlıyor
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne bağlı Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde etkinlik ve kurslar devam ediyor.

Merkezde yaz dönemi için 6-12 yaş ve 13-16 yaş çocuklara yönelik basketbol kursları başlatılıyor.

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 6-12 yaş ve 13-16 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenecek kurslar, haftada 2 gün olacak.

kurslarıyla çocukların hem fiziksel gelişimlerini artırmak, hem de yaş gruplarıyla sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

Basketbol eğitmeni Ahmet Gürel Alp önderliğinde başlayacak kurslar pazartesi ve perşembe günleri 17.30-18.30 (6-12 yaş) ve 18.30-19.30 (13-16 yaş) saatleri arasında Gönyeli İlkokulu basketbol salonunda gerçekleştirilecek.

Gönyeli SAM’a kayıt için ve detaylı bilgiye 05338253255 no'lu telefondan ulaşılabilecek.

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