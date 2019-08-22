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Gönyeli ve Lefke’de elektrik kesintisi olacak

Gönyeli ve Lefke’de elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışmaları nedeniyle bugün Gönyeli ve Lefke’de elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Gönyeli’de; 15 Kasım ve 29 Ekim Sokaklarında bulunan Hacı Ali Hayat Villaları’nın elektrik enerjisi sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında kesik olacak
.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ise saat 10.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Lefke’de; Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

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