Gönyeli yağmur suyu drenaj sistemine ilişkin rapor Baybars'a sunuldu

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin yağmur suyu drenaj sisteminin ele alındığı “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu”nu İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a sundu.



Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Benli, İçişleri Bakanı ile samimi ve yararlı bir görüşme yaptıklarını söyleyerek, “Raporu ve projelerimizi paylaştığımız Ayşegül Baybars’ın olumlu yaklaşımları bizi umutlandırdı” dedi.



YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMİNİNİN AVANTAJLARI, GELİŞİME AÇIK YÖNLERİ, FIRSATLARI VE TEHDİTLERİ ORTAYA KONDU



Raporun içeriğiyle ilgili de bilgi veren Benli, “Bu raporla birlikte kentin yağmur suyu drenaj sistemi ve sistemin verimliliğini etkileyen iç ve dış unsurlar değerlendirilmiş, Gönyeli’nin yağmur suyu drenaj sistemine yönelik sahip olduğu avantajlar, gelişime açık yönler, fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur” dedi.



Ülkede yağmur suyu yönetimi ve drenajına yönelik bir master plan oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Benli, risk yaratan noktalarda geçici ıslah önlemleri alınmasının şart olduğunu söyledi.



“Dere yataklarındaki yapılaşmayı nerede olursa olsun engellemeliyiz” diye konuşan Benli, şunları ekledi:



“Gönyeli’de yaptığımız gibi ülkenin bütününde dere yataklarını ıslah edelim, yeni barajlar planlayalım, kent içi drenaj master planlarını mutlaka oluşturalım. İmara yeni açılan yerleşim alanlarında, arsa parselasyon aşamasında yağmur suyu drenaj sorununu bütünlüklü çözerek ilerleyelim. Gönyeli bu anlamda ülke için önemli bir rol model.”



RAPORU KİMLER HAZILARDI?



Açıklamaya göre, “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu” Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında, Belediye Müdürü Mimar Ferruh Dülgeroğlu, Şehir Plancısı Ertan Öztek, Yüksek Mimar Ahmet Akbil, Şehir Plancısı Merter Refikoğlu, Temizlik Şube Amiri Mustafa Yanaroğlu ve Mimar/Proje sorumlusu Serhat Kutlu tarafından hazırlandı.