Gönyeli-Yenikent'te ani ölüm

Gönyeli-Yenikent'te ani ölüm
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Dün saat 09.30 sıralarında, Gönyeli - Yenikent’te, Alya YAVUZ (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023, 09:35
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