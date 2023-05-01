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Gönyeli-Yenikent'te ani ölüm
Kıbrıs
01 Mayıs 2023 Pazartesi 09:19
Kıbrıs Genç Tv
Dün saat 09.30 sıralarında, Gönyeli - Yenikent’te, Alya YAVUZ (K-72) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023, 09:35
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