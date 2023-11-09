Gönyeli’de bazı park yerlerinde süre uygulaması başlatılıyor

Gönyeli’de bazı park yerlerinde süre uygulaması başlatılıyor
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi, kentin belirli yerlerinde bulunan otoparklarda süre sınırlı park uygulaması başlatıyor.

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Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamaya göre, özellikle iş yerlerinin bulunduğu cadde ve bulvarlarda bulunan park yerlerine süre sınırlandırılması getiriliyor. Hayata geçirilecek süre sınırlı park uygulamasıyla iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde otoparkların işlevine uygun kullanılması sağlanacak.

Vatandaş ile iş birliği yaparak bu yeni uygulamanın başarıya ulaşmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında belediye zabıta biriminin ceza uygulaması başlatacağı duyuruldu.

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