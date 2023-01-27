Gönyeli’de “Derin Zula Operasyonu”

Gönyeli’de “Derin Zula Operasyonu”
banner94
banner90

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Derin Zula Operasyonu” kapsamında bir miktar uyuşturucu bulundu ve bir kişi tutuklandı.

banner91
Polis Basın Bülteni’ne göre, H.G.S.’nin (E-27) ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 35 gram ağırlığında “Kokain” ve yaklaşık 5 gram ağırlığında “Hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeler ile içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet öğütücü bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hintkeneviri

Girne’de de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.O.O.’nun (E-30) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Polis basın bültenine yansıyan haberler
Polis basın bültenine yansıyan haberler
  1. Kıbrıs
﻿