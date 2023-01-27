Gönyeli’de “Derin Zula Operasyonu”

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Derin Zula Operasyonu” kapsamında bir miktar uyuşturucu bulundu ve bir kişi tutuklandı.
-Girne’de hintkeneviri
Girne’de de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.O.O.’nun (E-30) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.