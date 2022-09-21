Gönyeli’de ev açma, 1 tutuklu

Gönyeli’de bugün saat 00.30 sıralarında, iki ayrı ikametgaha bir cürüm işlemek maksadıyla giriş yapan B.D.(E-23), ev sahiplerinin kendisini fark etmesi üzerine kaçmasının ardından, polis tarafından tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Girne’de hırsızlık

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete dün saat 18.30 sıralarında müşteri olarak giren A.T.Ş.(E-21) hırsızlıktan dolayı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, şahsın, toplam 3200 TL değerindeki 9 şişe alkollü içkiyi çantasına koyarak çaldığı tespit edildi.

Alkollü içkiler emare olarak alındı, Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da hırsızlık olayı için yapılan ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Salamis yolu üzerinde faaliyet gösteren bir markette satışa sunulan 350 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkinin, geçen perşembe çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.W.N (E-21) ve A.M.'nın (E-22) tutuklandığı belirtildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

- Başka daireden, elektrik akımı çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı

Girne’de Şht. Sait Terzioğlu Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde sakin F.Y.(E-57), evinin elektriğinin kesik olması nedeniyle, aynı apartmanın başka dairesine ait elektrik sigortasından kablo ile elektrik akımı çaldığı tespit edildi.

Sözkonusu kişiyi tutuklayan polis, olayın 6-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini belirtti.

- Lefkoşa ve İskele’de trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa ve İskele bölgesinde dün akşam saatlerinde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 540 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 16 araç ise trafikten men edildi.

- İskele’de kumarhanede bulunması yasak 7 kişinin aleyhine yasal işlem başlatıldı

İskele’de ise, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 330 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsünün rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

1 araç ise trafikten men edildi.

- Lefkoşa’da ev bahçesinde yangın

Polis, Lefkoşa’da Lale Sokak üzerinde, Yasemin Günay’ın kullanımındaki evin bahçesinde bulunan betonarme binada, dün saat 17.00 sıralarında, muhtemelen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye ekiplerin tarafından söndürülen yangında, muhtelif sayıdaki palet tahtalar ve 3 adet bisikletin yandığı, 6 metre karelik oluklu saç ısıdan zarar gördüğü ve ayrıca, binanın tüm duvarları çıkan dumandan islendiğini ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.