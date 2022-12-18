Gönyeli’de sahte ABD doları ele geçirildi

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kumarhanede sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.
Polisin açıklamasına göre, kumarhame içerisinde müşteri olarak bulunan A.U.’nun (K-22), tasarrufunda bulundurduğu KC45601034A, KC45601454A, KC45601135A, KC45601403A, KC45601345A, KC45601163A, KC45601066A, KC45601346A, KC45601013A, KC45601341A ve KC45601966A seri numaraları 11 adet 100’lük banknot ve MB53350153A seri numaralı 1 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 1150 sahte ABD dolarını tedavüle sürdü.
A.U. aleyhinde sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve ayrıca kumarhanede bulunmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. U.C.A. ise tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.