

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Ulaştırma Bakanlığının büyük ve zor bir bakanlık olduğunu belirterek, özellikle denizler rıhtımlar karayolları altyapılara önem verilmesi gerektiğine işaret etti.

Gündüz, ülke genelindeki karayollarında kötüleşmeler olduğunu, yargıda olan ve hayati önem taşıyan yollarla ilgili yargının erken karar vermesini beklediğini ifade etti. Gündüz, Gönyeli’deki yol ve altgeçidi “ucube” olarak niteleyerek, oradaki suçlunun Gönyeli Belediyesi olduğunu söyledi.

Yargının bu konuda da hızlı davranmasını ve halkın önünün açılmasını isteyen Gündüz, burada bakanlığın değil belediyenin hatalı olduğunu, o yüzden buradaki sıkıntının hızlandırılmasını talep etti.

Telefon Dairesi’nde sıkıntı bulunduğunu, burada özelleştirme veya devletin devamının olup olmayacağının netleşmesi gerektiğini ifade eden Gündüz, limanlara ve denizlere önem verilmesi gerektiğini kaydetti.