Görev Ataoğlu'nun

Yeni hükümette İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini Fikri Ataoğlu’na devretti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm Çevre Bakanlıği devir teslim töreninde konuşan Kutlu Evren, görevi gönül rahatlığı içerisinde daha önce de Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Fikri Ataoğlu’na devredeceğini belirtti.

Ülkede pandemiden etkilenen sektörler arasında turizmin başta geldiğine vurgu papan Evren, Bakanlık personeli ile birlikte, sektörün pandemi süreci içerisinde ayakta kalabilmesi adına çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

“Gerek kovid desteği, gerek hibe programları gerekse de uzun zamandan beridir belirsizliğini koruyan teşvikler konusunda çok yol kat ettik. Diğer taraftan uzun zamandan beridir düğümlenmiş bir konu haline gelen Kumarcılar Hanı konusunda ciddi düzenlemelerle, şu an çalışır duruma getirdik” diyen Evren, TİKA’nın da desteği ile 8 noktada yürüyüş yollarının açıldığını belirtti.

Evren, daha önce de başarılı bir bakanlık deneyimine sahip olan Fikri Ataoğlu’na görevini teslim edeceğinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, başarılar diledi.

Evren ayrıca, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevi süresince, birlikte çalışma gerçekleştirdiği Bakanlık personeline, sektör temsilcilerine ve sektörün ilgili sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

ATAOĞLU: "BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, pandemi sürecinde turizmin aldığı darbelerin tedavi edileceğini ve hummalı bir çalışma içerisinde olunacağını aktardı.

“Süreç çok zorlu bir süreç olacaktır. Esas olan bu zorlu süreç içerisinde başarıyı elde etmektir” diyen Bakan Ataoğlu, “Bakanlık görevini aldığımız noktadan daha da ileriye taşımak için, el birliği ile çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ayrıca İçişleri Bakanlığı görevine atanan Kutlu Evren’e yeni görevinde başarılar diledi.