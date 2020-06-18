Görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, hafta sonu yapılan 16. Olağan Genel Kurulu ile göreve gelen yeni Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı Cafer Gürcafer başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

Birlikten verilen bilgiye göre, asbaşkanlığa Erdim Oras’ın getirildiği yönetim kurulundaki diğer görev dağılımı şöyle:

Yağmur Özyalçın (Yazman), Ceyhun Tunalı (Sayman), Burçin Döveç (Faal Üye), Erdoğan Bekiroğlu (Faal Üye), Soyer Arpalıklı (Faal Üye), Erim Kanlıada (Yedek Üye), Meriç Erülkü (Yedek Üye).