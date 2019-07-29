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Görevden alma ve atamalar açıklandı

Görevden alma ve atamalar açıklandı

Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada görevden alma ve atamalar şu şekilde açıklandı:

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Elmas TOKAY 29.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

-Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Ali ORÇAN 29.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Salih CANSEÇ 30.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Hüseyin ATABEN 29.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır

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