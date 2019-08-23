Görevden alma ve atamalar devam ediyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Ceyhun Ümiter bugün itibarıyla görevinden alınarak, yerine Yusuf Önderol atandı.



Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Savaşay Uludağ görevden alınarak yerine Çiğdem Çağa atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü olarak görev yapan Kuntay Vurana görevinden alınarak yerine Reşat Değirmenci getirildi.

Başbakanlık Dairesi Müdürü olarak görev yapan Yeşim Kubilây 26 Ağustos’tan geçerli olacak şekilde bu görevinden alınarak, yerine Bora Akkuş atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sibel Nami’nin yerine ise 26 Ağustos’tan geçerli olacak şekilde Mehmet Sebatlı görev yapacak.