Görevden alma ve atamalar yapıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı bazı dairelere ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğüne Abdullah Aktolgalı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi Müdürlüğüne Tankut Rıfkı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürlüğüne Nazım Ced, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğüne Mazlum Kortaş atandı.