Görevden alma ve atamalar yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve Enerji, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Maliye ve İçişleri Bakanlığı’ndan görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Üçlü kararnameyle yapılan görevden alma ve atamalar dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’ye göre, 5 Mart 2021’den bu yana Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapan Saffet Nadiri dün itibariyle bu görevinden alındı. 6 Ocak 2021’den bu yana Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini yürüten Hande Güzoğlu da dün itibariyle görevinden alınarak, Nadiri’nin yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine atandı.

Resmi Gazete’ye göre, 29 Ocak 2021’den bu yana Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Bakanlık Müdürlüğü yapan Bünyamin Merhametsiz dün itibariyle bu görevinden alındı. 22 Şubat 2021’den bu yana Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevini yürüten Mehmet Ercilasun ise görevinden alınarak, Merhametsiz’in yerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevine atandı. Ercilasun’dan boşalan Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine ise Ersan Karataş atandı.

29 Ocak 2021’den bu yana İçişleri Bakanlığı Müsteşarı görevi yürüten Gürkan Kara da görevden alınarak, yerine Kamil Ağcabay atandı.

Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı Müsteşarı mevkiine bugünden itibaren Mehmet Yukaf’ın atandığı da duyuruldu.