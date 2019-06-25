Görevden alma ve atamalar yapıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı’na yarından itibaren geçerli olmak üzere, daha önce de müsteşar olarak görev yapmış olan Şahap Aşıkoğlu atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü atama ve görevden almalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne, bu görevi 2010-2013 ile 2016-2018 yılları arasında da yapmış olan Leman Aslım, bugünden itibaren yeniden atandı. Aslım, 2018 yılından beri müşavir konumundaydı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Erkan Okandan bugünden itibaren geçerli olmak üzere bu görevinden alındı.

Bu arada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Veçhi Cezaroğlu da, bugünden itibaren geçerli olmak üzere bu görevinden alındı.