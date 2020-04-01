"Görevi başında olanlardan kesinti yapılması kabul edilemez"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), hükümetin sadece sağlık, polis ve sivil savunmayı elzem hizmetler sınıfına sokarak çalıştıkları halde diğer daire ve kurum çalışanlarından yüzde 25’lik kesinti yapacak olmasını eleştirdi; bunun haksız bir uygulama olduğunu kaydetti.

Sendika Genel Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, hükümetin, ilk olarak, “gerekli ve ihtiyaç olan, vatandaşa hizmet için çalıştırılan kesimlerin dışındaki kişilerden maaş kesintisi yapılacağını” açıkladığını hatırlattı; cezaevi, kaymakamlık, gümrük, maliye, sosyal sigorta, sivil havacılık gibi sektörlerin elzem hizmetler dışında bırakılması yönündeki son kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Büyükoğlu, “Hep çalışanın cebinden almaktan vazgeçin! Böylesi zor günleri yaşadığımız dönemde büyük bir özveri ile çalışanlarımızı mağdur etmeyin!” dedi.