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Görevi iade etti

Görevi iade etti
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Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilen gazeteci-yazar Serhat İncirli, görevini bıraktı.

İncirli,Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamada Kıbrıs Sorununa bakışının, bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade ederek, Tatar'ın ülkeye iyi şeyler yapmak isteyen birisi olduğunu belirterek: "O’nun zarar görmesini istemem. O’nun zarar görmesi toplumun zarar görmesi anlamına gelecek. Bu nedenle ayrıldım. Müsaademi istedim”  açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Postası'nın haberi

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