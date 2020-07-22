Görneç ile Kalavaç arasındaki yolun yapımı için çalışma başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Görneç ile Kalavaç arasındaki toprak yolun düzenlenmesi ve altyapısıyla birlikte asfaltlanması için Karayolları Dairesi’ne çalışma başlatma talimatı verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre; Görneç ile Kalavaç arasındaki yolun kış aylarında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle söz konusu güzergah üzerinde tarlası olan çiftçiler ulaşımda zorluk yaşıyor.

İki köy arasında doğrudan ulaşımı da mümkün kılacak yaklaşık üç kilometre uzunluğundaki yol için ilk etapta Karayolları Dairesi tarafından bir keşif çalışması yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yol üzerinde bu yıl iyileştirme çalışması yapılmasının hedeflendiğini, yolun yeniden yapımının veGörneç Üç şehitler Stadyumu yakınlarında bulunan bir yolda meydana gelen tahribatın tamirinin, Karayolları Dairesi’nin 2021 projeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Bakan Atakan’ın gerçekleştirdiği yerinde tespit ziyaretine Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil ve Karayolları DairesiMüdürü Serhan Kazmacı da katıldı