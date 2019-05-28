Görneç Muhtarı yerlere çöp atanlara çok kızdı

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Hamitköy Işıklarının bulunduğu yere bölgeye atılan çöpler özellikle refüj içerisindeki atılı vazıyetteki çöpler kötü görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil, yere atılan çöpleri sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepkisini dile getirdi.

Akçagil, yol boyuna çöp atanlara tepki gösterirken, bu kişilerin tespit edilip gerekli idari cezalara çarptırılmalarını istedi.

KIBRIS GENÇ TV ‘ye bu konuda açıklamalarda bulunan Görneç muhtarı Nevzat Akçagil, yol kenarlarına kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen bu çöpler "beni çok rahatsız" ediyor dedi.

“Ben her gün işim gereği Lefkoşa’ya gider gelirim, öncelikle bir muhtar olarak her bölgeye gittiğimde önce çevreye bakarım, belediyelerin yaptığı temizlik çalışmalarını incelerim. Bugün sabah trafik de vardı o yolda yavaş yavaş ilerliyordum ve o güzergâhı inceleyerek geldim. Belediye emekçilerinin verdiği hizmete çok yazık, çalışanlar bu sıcakta emek veriyor” diyen Akçagil bu konuda ki rahatsızlığını dile getirdi.

Muhtar, yol boyuna çöp atanlara bu şekilde tepki gösterirken, bu kişilerin tespit edilip gerekli idari cezalara çarptırılmalarını istedi

Halkımızın bir bölümünün duyarlılık gösterip saygı duymayarak etrafa gelişi güzel kola tenekesi bira şişesi poşet kahve tenekesi attığını dile getiren Akçagil, “Lütfen çöpleri atanları görürseniz ihbar edin ve gerekli cezai işlem gerçekleştirilsin. Eğer farklı çözüm yolları önerenler olursa önerilere açığım. şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 15:36