Görüşme sonrası açıklamalar yapıldı

Başbakan Ersan Saner, hükümetin, Covid-19’un ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarıyla ilgili çalışmalarını Meclis’te temsil edilen muhalefet parti yetkilileriyle paylaştı.

Başbakan Saner, parti yetkililerine, Covid-19 süreciyle ilgili başlangıçtan bugüne bütün bilgileri aktardıklarını belirterek, bugün açıklanacak ekonomik paket hakkında da bilgi verdiklerini söyledi.

Başbakanlık’ta saat 10.30’da başlayan toplantı saat 12.00 sıralarında sona erdi. Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner ve muhalefet partilerinin yetkilileri basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersan Saner yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Meclis’te mutabık kaldıkları üzere parti başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 28 Ocak’tan itibaren Meclis’in de çalışmadığına işaret eden Saner, bu çerçevede muhalefet partilerine bilgi aktarmak ve ülkedeki son durum hakkında geniş detaylı bilgi vermek için toplandıklarını kaydetti.

Özellikle sağlık alanında Covid-19 süreciyle ilgili başlangıçtan bugüne bütün bilgileri aktardıklarını ifade eden Saner, Meclis’te yaptığı açıklama çerçevesinde her milletvekilinin bu bilgilere ulaşma hakkı bulunduğunu söyledi. Saner, parti başkanlarıyla da bunları paylaşmanın, ülkede alınan kararların hangi çerçevede alındığı yönünde bilgi verilmesinin çok önemli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Başbakan Saner, bunun yanında dün açıklayacakları ancak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti nedeniyle bugün saat 14.00’te açıklanacak olan ekonomik paket hakkında da muhalefet parti başkanlarına bilgi aktardığını söyledi. Saner, muhalefetle bilgileri paylaşmanın önemine dikkat çekerek, basından öğrenileceğine kendilerinden bu bilgilerin alınmasının daha doğru olduğuna inandığının altını çizdi.

Toplantıya katıldıkları için ayrı ayrı parti yetkililerine teşekkür eden Saner, Covid-19’un dünyada olduğu gibi ülkede de sıkıntı yarattığına dikkat çekerek, halka, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Saner, özellikle temaslıların bildirilmesi konusunda da özen gösterilmesini istedi.

ERHÜRMAN: “KRİZ MASASI ÖNERİMİZİ BİR KEZ DAHA İLETTİK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, toplantı için Başbakan’a teşekkür ederek, gerek sağlık gerekse ekonomi ile ilgili hükümetin almak üzere olduğu ve kamuoyu ile paylaşılacak olan kararlar konusunda kendilerine bilgiler aktarıldığını kaydetti.

Erhürman, özellikle sağlık bacağında aktarılan verilerle ilgili kafalarındaki soru işaretlerini konuşma, tartışma ve bunlarla ilgili ne gibi önlemler alınabileceği konusunda görüş geliştirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Açıklanacak kararların daha önce muhalefetle istişare edilmediğini ve bugün aktarıldığını dile getiren Tufan Erhürman, bunları yetkili organlarında değerlendireceklerini ifade etti.

Erhürman, CTP olarak baştan beri önerilerinin, krizden çıkış noktasında sorumluluğun paylaşılması ve karar alma süreçlerinde değilse bile kararların alınmasından önce istişare sürçlerinde bir kriz masası ile devrede olunması olduğunu söyledi.

“Bu yapılan toplantı bu anlamda bir toplantı değil, bir bilgilendirme toplantısıydı” diyen Erhürman, kriz masası konusundaki önerilerini bir kez daha Başbakan’a ilettiklerini kaydetti. Erhürman, “Kendileri henüz böyle bir şeye çok ihtiyaç olmadığı kanaatinde olduklarını, bundan sonra değerlendireceklerini söylediler. Biz bunun önemli olduğunu, bu süreçte sorumluluğun da olabildiğince paylaşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZERSAY: “BU TOPLUMSAL BİR MESELEDİR”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, daha önce uzlaşıldığı gibi kendilerine birtakım bilgiler verildiğini belirterek, “Biz de toplantı sırasında bunları bir miktar sorguladık, görüşlerimizi paylaştık” dedi.

Özersay, HP olarak daha önceden sahip oldukları tecrübe çerçevesinde önerilerde, fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, önümüzdeki günlerde bilgi paylaşımlarının devam etmesi halinde görüşlerini ve tecrübelerini hükümetle paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Özersay, “Çünkü bu toplumsal bir meseledir. Salgınla mücadeleyle ilgili olarak gerekli desteği ihtiyaç olduğu takdirde vermeye hazır olduğumuzu söylemiştik. Bu bağlamda bu desteği de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

HIZAL: “GENİŞ AÇIKLAMAYI DAHA SONRA YAPACAĞIZ”

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da, gerek son günlerde ülkede artan vakalar gerek kapanma gerekse ekonomi konularında kendilerine bilgi verildiğini belirterek, alınan kararları parti merkezine götürüp değerlendireceklerini ifade etti. Hızal, parti olarak konuyla ilgili daha sonra geniş açıklamayı yapacaklarını bildirdi.

Toplantıya, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal katılmıştı. Toplantıda, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da yer almıştı.