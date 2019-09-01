Görüşme sonrası Barış Burcu'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Özel Danışman Lute görüşmesi sonrası Sözcü Barış Burcu'dan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti.



Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir."