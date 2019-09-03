Görüşme tamamlandı...Yarın bir kez daha...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, adada temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi saat 18.30’da tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerine yönelik referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde adaya gelen Lute ile görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı yarın saat 11.45'te Lute’u yeniden kabul edecek.
Adaya hafta sonu gelen Lute, liderlerle ayrı ayrı 3 görüşme gerçekleştirdi.Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 18:51