Görüşmeler neden çöktü?...Arıklı Kıbrıs Genç Tv'de açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programında hükümet kurma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

Arıklı görüşmelere ilişkin detaylar da verdi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın görüşmelerde önce teknokrat koalisyon hükümeti olsun görüşünü ortaya koyduğunu ifade eden Arıklı bu konuya parti olarak sıcak baktıklarını ve destek verdiklerini söyledi.

Denktaş’ın daha sonra ise UBP azınlık hükümetine YDP ve DP’nin destek vermesi görüşünü ortaya koyduğuna söyleyen Arıklı, bu görüşü kabul etmediklerini vurguladı.

Denktaş’ın amacının “Üzüm yemek değil bağcı dövmek” olduğunu savunan Arıklı Denktaş’ın ve Ersin Tatar’ın seçilmesi için destek verenlerden öç almak niyeti ile hareket ettiğini iddia etti.

Arıklı: “Bu noktadan sonra görüşmeler çökmüştür. Biz bir azınlık hükümetine bu şartlarda destek vermeyiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 10:55